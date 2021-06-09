Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о пожаре в Рязани

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о пожаре в рязанской клинической больнице имени Н.А. Семашко.

Об этом говорится на официальном сайте СК России.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проведённых следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — отмечается в сообщении.

Губернатор региона Николай Любимов ранее заявил, что трое погибших в момент возгорания были подключены к аппаратам ИВЛ и скончались после отключения от них во время эвакуации.

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