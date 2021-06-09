Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о пожаре в Рязани
Об этом говорится на официальном сайте СК России.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проведённых следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — отмечается в сообщении.
Губернатор региона Николай Любимов ранее заявил, что трое погибших в момент возгорания были подключены к аппаратам ИВЛ и скончались после отключения от них во время эвакуации.