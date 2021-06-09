Семьям жертв и пострадавшим при пожаре в рязанской больнице будет оказана помощь

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов принёс соболезнования семьям погибших при пожаре в больнице имени Семашко. Также он распорядился оказать всю необходимую помощь родственникам жертв и пострадавшим.
Семьям жертв и пострадавшим при пожаре в рязанской больнице будет оказана помощь
  • © СУ СК по Рязанской области

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт губернатора.

«От имени правительства Рязанской области выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших. Им обязательно будет оказана помощь», — сказал Любимов.

Помощь также будет оказана и пострадавшим.

Глава региона поручил провести внеплановые проверки всех медучреждений на предмет пожарной безопасности, а также помочь специалистам в установлении причин пожара.

Ранее Николай Любимов сообщил, что трое погибших при пожаре находились в тяжёлом состоянии и были подключены к аппаратам ИВЛ.

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