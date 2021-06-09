Автоэксперт оценил идею снижения скорости внутри городов

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал в беседе с RT инициативу о снижении скорости на улицах городов и населённых пунктов с 60 км/ч до 30 км/ч.

По словам Моржаррето, такую инициативу вполне реально воплотить в жизнь.

Он отметил, что это вправе сделать региональные власти по согласованию с ГИБДД, тем более, как подчеркнул эксперт, речь идёт не обо всех улицах, а о конкретных, где есть риск сбить пешехода.

«В случае с Москвой это улицы в пределах Бульварного кольца, может быть, некоторые улицы в пределах Садового кольца. Надо понимать, что, например, в пределах Садового кольца средняя скорость 26 км/ч, поэтому снижение до 30 км/ч ничего не изменит принципиально, просто некие законные рамки поставит. Все исследования (и наши, и заграничные) показывают, что если сбивают пешехода на скорости до 50 км/ч, то у него есть все шансы выжить», — заключил специалист.

Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин заявил, что Госавтоинспекция поддерживает инициативу снижения скорости на улицах городов и населённых пунктов с 60 км/ч до 30 км/ч.