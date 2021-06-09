Пострадавшую при пожаре в больнице в Рязани медсестру могут перевезти в Москву

Одну из пострадавших в результате пожара в рязанской больнице медсестёр могут перевезти на лечение в Москву.

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Денис Арапов.

«Медсестра (находится в состоянии. — RT) средней степени тяжести. Решается вопрос о её транспортировке с помощью санавиации в Москву», — уточнил он.

Ранее в областном оперативном штабе сообщили, что причиной гибели людей при пожаре в клинической больнице имени Н.А. Семашко в Рязани стало отравление угарным газом.

В результате ЧП, по последним данным, погибли три человека.