Пострадавшую при пожаре в больнице в Рязани медсестру могут перевезти в Москву
- РИА Новости
- © ГУ МЧС РФ по Рязанской области
Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Денис Арапов.
«Медсестра (находится в состоянии. — RT) средней степени тяжести. Решается вопрос о её транспортировке с помощью санавиации в Москву», — уточнил он.
Ранее в областном оперативном штабе сообщили, что причиной гибели людей при пожаре в клинической больнице имени Н.А. Семашко в Рязани стало отравление угарным газом.
В результате ЧП, по последним данным, погибли три человека.