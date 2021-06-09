Россияне будут получать соцвыплаты посредством «Госуслуг»

Граждане России смогут автоматически получать государственные выплаты через портал госуслуг.

Как рассказали «Известиям» в Министерстве труда, на сайте появится новый сервис — согласие на проактивное перечисление мер социальной поддержки.

Для получения выплат по умолчанию граждане должны будут указать свои актуальные банковские реквизиты.

Отмечается, что это касается не всех мер господдержки, а только связанных с наступлением жизненных событий, таких как, достижение пенсионного возраста, рождение ребёнка и проч.

Данная функция станет доступна в рамках социального казначейства, над которым в настоящее время работает ведомство.