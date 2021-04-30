С 30 апреля ещё пять госуслуг в Москве полностью перешли в электронный формат

С 30 апреля ещё пять социальных госуслуг в Москве полностью перешли в электронный формат.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Среди них новая региональная выплата на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет, региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам и некоторые другие», — заявила первый замглавы Департамента труда и социальной защиты населения Ольга Грачёва.

Также речь идёт о таких услугах, как предоставление ежемесячной городской выплаты ветеранам труда и ветеранам военной службы; предоставление ежемесячной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи ветеранам труда, ветеранам военной службы и одиноким пенсионерам; предоставление мер соцподдержки в денежном выражении или в виде социальных услуг.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с газетой «Известия» прокомментировал механизм продажи авто через «Госуслуги».