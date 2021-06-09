МГУ возглавил рейтинг лучших вузов в России по версии RAEX
- Reuters
«МГУ лидирует по всем трём группам критериев рейтинга: качество образования, востребованность выпускников работодателями и научная деятельность», — передаёт ТАСС сообщение агентства.
Отмечается, что пять лучших вузов страны сохранили свои позиции: как и годом ранее, возглавил рейтинг МГУ им. М. В. Ломоносова, далее следуют МФТИ, НИЯУ МИФИ, СПбГУ и НИУ ВШЭ.
В мае в РАН отметили снижение качества подготовки выпускников вузов в России.