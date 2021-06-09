МГУ возглавил рейтинг лучших вузов в России по версии RAEX

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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова оказался лучшим учебным заведением России в рейтинге, подготовленном агентством RAEX.
МГУ возглавил рейтинг лучших вузов в России по версии RAEX
  • Reuters

«МГУ лидирует по всем трём группам критериев рейтинга: качество образования, востребованность выпускников работодателями и научная деятельность», — передаёт ТАСС сообщение агентства.

Отмечается, что пять лучших вузов страны сохранили свои позиции: как и годом ранее, возглавил рейтинг МГУ им. М. В. Ломоносова, далее следуют МФТИ, НИЯУ МИФИ, СПбГУ и НИУ ВШЭ.

В мае в РАН отметили снижение качества подготовки выпускников вузов в России.

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