В РАН отмечают снижение качества подготовки выпускников вузов в России

В России снижается качество подготовки выпускников вузов, что связано и с уровнем образования в школах, заявил в ходе всероссийского форума «Молодёжь и наука» президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает... Но когда университетам высказывается такая претензия... то университеты кивают на школы», — цитирует его ТАСС.

По мнению главы РАН, ухудшение подготовки в школах связано в том числе с отсутствием идеологии и ситуацией со школьными учителями.

«Нужно обязательно поднимать престиж и статус учителя. Потому что от учителя зависит очень многое», — подчеркнул Сергеев.

По его словам, этим вопросом должны заниматься университеты и РАН.

Ранее телеканал «360» передавал, что два подмосковных вуза — университет «Дубна» и Техуниверситет в Королёве — вошли в рейтинг лучших технических вузов страны, составленный агентством RAEX.