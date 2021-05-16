В РАН отмечают снижение качества подготовки выпускников вузов в России

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В России снижается качество подготовки выпускников вузов, что связано и с уровнем образования в школах, заявил в ходе всероссийского форума «Молодёжь и наука» президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
В РАН отмечают снижение качества подготовки выпускников вузов в России
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает... Но когда университетам высказывается такая претензия... то университеты кивают на школы», — цитирует его ТАСС.

По мнению главы РАН, ухудшение подготовки в школах связано в том числе с отсутствием идеологии и ситуацией со школьными учителями.

«Нужно обязательно поднимать престиж и статус учителя. Потому что от учителя зависит очень многое», — подчеркнул Сергеев.

По его словам, этим вопросом должны заниматься университеты и РАН.

Ранее телеканал «360» передавал, что два подмосковных вуза — университет «Дубна» и Техуниверситет в Королёве — вошли в рейтинг лучших технических вузов страны, составленный агентством RAEX.

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