В РАН отмечают снижение качества подготовки выпускников вузов в России
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«Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает... Но когда университетам высказывается такая претензия... то университеты кивают на школы», — цитирует его ТАСС.
По мнению главы РАН, ухудшение подготовки в школах связано в том числе с отсутствием идеологии и ситуацией со школьными учителями.
«Нужно обязательно поднимать престиж и статус учителя. Потому что от учителя зависит очень многое», — подчеркнул Сергеев.
По его словам, этим вопросом должны заниматься университеты и РАН.
Ранее телеканал «360» передавал, что два подмосковных вуза — университет «Дубна» и Техуниверситет в Королёве — вошли в рейтинг лучших технических вузов страны, составленный агентством RAEX.