Психолог оценил современную зависимость от гаджетов

Психолог Евгений Идзиковский оценил современную зависимость от гаджетов.

«Мне кажется, это естественный ход развития событий. Это не совсем виртуальный мир, он такой же, как обычный. Если раньше человек сидел во дворе и играл в шахматы с товарищем, а сейчас он играет в шахматы через компьютер, в его жизни ничего не изменилось», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, раньше люди читали бумажные книги, теперь — электронные, то есть речь идёт о последствиях развития технологий.

«Мир меняется, к нему надо адаптироваться, но это нельзя назвать какой-то прямо проблемой», — считает Идзиковский.

Как отметил эксперт, с этим связаны другие вопросы, например зрение, и человечество будет всё решать.

«Есть зависимость, потому что мы так информацию получаем легче, быстрее, удобнее. Наш мозг видит, что это классно, начинает выделять много дофамина. Волноваться есть о чём, но это не является какой-то болезнью или проблемой», — заключил он.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.