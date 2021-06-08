Психолог оценил современную зависимость от гаджетов

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Психолог Евгений Идзиковский оценил современную зависимость от гаджетов.
Психолог оценил современную зависимость от гаджетов
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«Мне кажется, это естественный ход развития событий. Это не совсем виртуальный мир, он такой же, как обычный. Если раньше человек сидел во дворе и играл в шахматы с товарищем, а сейчас он играет в шахматы через компьютер, в его жизни ничего не изменилось», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, раньше люди читали бумажные книги, теперь — электронные, то есть речь идёт о последствиях развития технологий.

«Мир меняется, к нему надо адаптироваться, но это нельзя назвать какой-то прямо проблемой», — считает Идзиковский.

Как отметил эксперт, с этим связаны другие вопросы, например зрение, и человечество будет всё решать.

«Есть зависимость, потому что мы так информацию получаем легче, быстрее, удобнее. Наш мозг видит, что это классно, начинает выделять много дофамина. Волноваться есть о чём, но это не является какой-то болезнью или проблемой», — заключил он.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.

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