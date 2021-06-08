Опрос: 50% специалистов рабочих профессий любят свою работу

По данным исследования сервиса VK «Работа и Research Me», 50% специалистов рабочих профессий любят свою работу. Ещё 45% ходят туда только ради зарплаты, а 5% заявили, что не любят то, чем заняты.

Об этом сообщает Life.ru.

При этом 93% опрошенных работодателей уверены, что именно специалисты рабочих профессий существенно влияют на весь бизнес. 42% предложений принимаются на реализацию, ещё 44% идей рассматриваются.

В опросе принимали участие более 2 тыс. человек — сотрудники разных компаний и руководители бизнеса.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с URA.RU рассказал о возможных изменениях на рынке труда на фоне технического прогресса и роботизации.