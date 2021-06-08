Опрос: 50% специалистов рабочих профессий любят свою работу
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Об этом сообщает Life.ru.
При этом 93% опрошенных работодателей уверены, что именно специалисты рабочих профессий существенно влияют на весь бизнес. 42% предложений принимаются на реализацию, ещё 44% идей рассматриваются.
В опросе принимали участие более 2 тыс. человек — сотрудники разных компаний и руководители бизнеса.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с URA.RU рассказал о возможных изменениях на рынке труда на фоне технического прогресса и роботизации.