По Севморпути провезли 13 млн тонн грузов в январе — мае
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал-Регион» со ссылкой на администрацию СМП.
Структура грузопотока практически неизменна. Основную долю составляет продукция «Ямал СПГ». Почти 65% перевезённых грузов — это сжиженный природный газ и газовый конденсат.
Администрация Севморпути выдала 181 разрешение на плавание в арктических водах, включая 40 — зарубежным судам.
Ранее экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы Северного морского пути.