По Севморпути провезли 13 млн тонн грузов в январе — мае

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По трассе Северного морского пути провезли 13 млн тонн грузов за январь — май 2021 года. Это на 0,5% меньше показателя за аналогичный период 2020-го.
По Севморпути провезли 13 млн тонн грузов в январе — мае
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Регион» со ссылкой на администрацию СМП.

Структура грузопотока практически неизменна. Основную долю составляет продукция «Ямал СПГ». Почти 65% перевезённых грузов — это сжиженный природный газ и газовый конденсат.

Администрация Севморпути выдала 181 разрешение на плавание в арктических водах, включая 40 — зарубежным судам.

Ранее экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы Северного морского пути.

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