По Севморпути провезли 13 млн тонн грузов в январе — мае

По трассе Северного морского пути провезли 13 млн тонн грузов за январь — май 2021 года. Это на 0,5% меньше показателя за аналогичный период 2020-го.

РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Регион» со ссылкой на администрацию СМП. Структура грузопотока практически неизменна. Основную долю составляет продукция «Ямал СПГ». Почти 65% перевезённых грузов — это сжиженный природный газ и газовый конденсат. Администрация Севморпути выдала 181 разрешение на плавание в арктических водах, включая 40 — зарубежным судам. Ранее экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы Северного морского пути.