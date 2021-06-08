В Москве начались работы по строительству двух станций центрального участка Троицкой линии

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв заявил о начале работ по строительству двух станций центрального участка Троицкой линии метро — «Академической» и «Улицы Строителей».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.

«Работы ведутся с соблюдением всех норм и требований безопасности, установлены информационные щиты. В настоящее время производится ограждение стройплощадок», — сказал Бочкарёв.

Центральный участок Троицкой линии призван обеспечить интеграцию Новой Москвы в транспортную систему столицы, передаёт НСН. Общая протяжённость новой ветки должна составить почти 40 км. Она соединит Троицк и Московское центральное кольцо.

Ранее депутат петербургского Законодательного собрания Юрий Боков оценил перспективы развития городского транспорта.