В Москве начались работы по строительству двух станций центрального участка Троицкой линии
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.
«Работы ведутся с соблюдением всех норм и требований безопасности, установлены информационные щиты. В настоящее время производится ограждение стройплощадок», — сказал Бочкарёв.
Центральный участок Троицкой линии призван обеспечить интеграцию Новой Москвы в транспортную систему столицы, передаёт НСН. Общая протяжённость новой ветки должна составить почти 40 км. Она соединит Троицк и Московское центральное кольцо.
Ранее депутат петербургского Законодательного собрания Юрий Боков оценил перспективы развития городского транспорта.