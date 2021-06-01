Эксперт оценил перспективы развития городского транспорта в Петербурге

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Депутат петербургского Законодательного собрания Юрий Боков оценил перспективы развития городского транспорта.
Эксперт оценил перспективы развития городского транспорта в Петербурге
  • РИА Новости

В рамках ПМЭФ компания «Мегалайн» представит проект ТПУ, который предполагается построить в районе станции метро «Старая деревня». Он может объединить железнодорожную станцию, метрополитен, автобусную и трамвайную остановки, а также перехватывающую парковку.

«Сегодня развитие транспортной инфраструктуры позволит горожанам тратить меньше времени на пробки. Мы видим, как развивается каршеринг и электронный транспорт», — заявил Боков в беседе с Nation News.

По его словам, без создания в Санкт-Петербурге комплексов, делающих более удобным передвижение по улицам, город практически встанет.

Как отметил депутат, создание новых транспортных хабов приведёт и к появлению рабочих мест.

«Подобные проекты позволяют человеку работать в том же районе, где он живёт. Это инвестиции в город», — заключил Боков.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».

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