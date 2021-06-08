ТАСС: около 700 человек эвакуировали из ТРЦ в Москве
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Поступило анонимное сообщение от неизвестного с угрозой взрыва ТРЦ «Хорошо!», расположенного на Хорошевском шоссе, 27. Работников и посетителей в целях безопасности эвакуируют», — отметил собеседник агентства.
Как уточняется, всего эвакуировали около 700 человек.
Ранее торговый центр «Мега» в Аксайском районе Ростовской области был эвакуирован из-за сообщения о возможном минировании.