ТАСС: около 700 человек эвакуировали из ТРЦ в Москве

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Неизвестный сообщил о «минировании» торгово-развлекательного центра «Хорошо!» в Москве, около 700 человек эвакуированы.
ТАСС: около 700 человек эвакуировали из ТРЦ в Москве
  • © РИА Новости / Игорь Онучин

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступило анонимное сообщение от неизвестного с угрозой взрыва ТРЦ «Хорошо!», расположенного на Хорошевском шоссе, 27. Работников и посетителей в целях безопасности эвакуируют», — отметил собеседник агентства.

Как уточняется, всего эвакуировали около 700 человек.

Ранее торговый центр «Мега» в Аксайском районе Ростовской области был эвакуирован из-за сообщения о возможном минировании

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