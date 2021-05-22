В Ростовской области эвакуировали два ТЦ из-за угрозы взрыва

Торговый центр «Мега» в Аксайском районе Ростовской области эвакуирован из-за сообщения о возможном минировании. Ранее в Ростове-на-Дону эвакуировали торгово-развлекательный центр «Рио».

«Эвакуировано около 8 тыс. человек. Работает полиция, взрывотехники, кинологи. Проводятся необходимые в таких случаях мероприятия», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации Аксайского района.

Отмечается, что проверка была завершена, а взрывные устройства не обнаружены.

Ранее анонимный заявитель сообщил о том, что торгово-развлекательный центр «Рио» на проспекте Нагибина в Ростове-на-Дону может быть заминирован. В ТЦ была проведена всеобщая эвакуация. Здание было обследовано, взрывоопасный предмет не обнаружен.

18 мая сообщалось, что в Екатеринбурге из школы эвакуировали 286 детей и 21 сотрудника после поступления сообщения о минировании.