Власти ЯНАО и Татарстана обсудили перспективы сотрудничества

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился в Казани с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Об этом сообщает «Ямал-Регион».

Стороны обсудили обмен опытом в области экономики, взаимодействие по вопросам газомоторного топлива и поставок транспортной техники.

Предыдущие переговоры между ЯНАО и Татарстаном состоялись в начале 2018 года. Тогда среди главных вопросов были поставки продовольственных товаров.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что парламентарии Калининградской и Тверской областей договорились о сотрудничестве.