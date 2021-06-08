Власти ЯНАО и Татарстана обсудили перспективы сотрудничества
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал-Регион».
Стороны обсудили обмен опытом в области экономики, взаимодействие по вопросам газомоторного топлива и поставок транспортной техники.
Предыдущие переговоры между ЯНАО и Татарстаном состоялись в начале 2018 года. Тогда среди главных вопросов были поставки продовольственных товаров.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что парламентарии Калининградской и Тверской областей договорились о сотрудничестве.