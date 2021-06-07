Парламентарии Калининградской и Тверской областей договорились о сотрудничестве

Калининградская областная дума и законодательное собрание Тверской области договорились о сотрудничестве. Подписи под соглашением поставили председатели представительных органов власти Марина Оргеева и Сергей Голубев.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу региональной думы.

Документ предусматривает всестороннее развитие межпарламентских связей, обмен нормативными правовыми актами, обмен делегациями, создание совместных рабочих и экспертных групп.

«Мы понимаем, что межпарламентское сотрудничество — это начало сотрудничества в различных сферах, между учреждениями образования, культуры, спорта», — заявила Оргеева.

Также стороны обсудили перспективы обмена школьными делегациями. Как отметила председатель областной думы, очень важно, чтобы калининградские дети побывали в Тверской области, познакомились с историей региона.

«Калининградская область — форпост России на северо-западе, очень интересный, очень важный для нас с точки зрения экономических связей регион», — добавил Голубев.

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