Автоэксперт предложил разрешить травмированным россиянам парковаться на местах для инвалидов

Представитель движения «МотоМосква» Андрей Иванов предложил разрешить больным или травмированным россиянам парковаться на местах для инвалидов после соответствующего предписания терапевта.

«Просто нужно зафиксировать соответствующий список диагнозов и сделать так, чтобы данные решения были завязаны на участковых терапевтах. Как сейчас человек больничный получает, точно так же в электронном виде, в той же самой электронной базе должно появляться разрешение для травмированных на временную парковку», — заявил он в беседе с URA.RU.

Свою идею Иванов высказал на встрече автомобильных объединений с комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Как добавил эксперт, в таком случае гражданин должен обязательно разместить на автомобиле предупреждающий знак.

Ранее соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.