Автоэксперт предложил разрешить травмированным россиянам парковаться на местах для инвалидов

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Представитель движения «МотоМосква» Андрей Иванов предложил разрешить больным или травмированным россиянам парковаться на местах для инвалидов после соответствующего предписания терапевта.
Автоэксперт предложил разрешить травмированным россиянам парковаться на местах для инвалидов
  • РИА Новости

«Просто нужно зафиксировать соответствующий список диагнозов и сделать так, чтобы данные решения были завязаны на участковых терапевтах. Как сейчас человек больничный получает, точно так же в электронном виде, в той же самой электронной базе должно появляться разрешение для травмированных на временную парковку», — заявил он в беседе с URA.RU.

Свою идею Иванов высказал на встрече автомобильных объединений с комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Как добавил эксперт, в таком случае гражданин должен обязательно разместить на автомобиле предупреждающий знак.

Ранее соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.

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