В Смоленске снимут ролик для проекта «Россия: 85 приключений»

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Смоленск станет одним из первых городов, где снимут видеоролик для проекта «Россия: 85 приключений». Съёмки состоятся 13—14 июня.
В Смоленске снимут ролик для проекта «Россия: 85 приключений»
  • © Александр Григорченков

Над проектом работает команда издания Russia Beyond. Она запечатлеет одну из главных достопримечательностей города — Смоленскую крепостную стену.

О фортификационном сооружении XVII века расскажет «Стрелецкий дозор». Сценарий ролика был разработан при участии сотрудников Государственного музея «Смоленская крепость».

Проект «Россия: 85 приключений» — это коллекция приключений, которые можно пережить в каждом из регионов страны.

В августе в соцсетях запустят тематический челлендж #85приключений, участники которого смогут предложить свои варианты того, как получить уникальный опыт в одном из российских субъектов.

Итогом проекта станет список наиболее захватывающих приключений.

Отбор будут вести с помощью пользовательского голосования. Также организаторы смонтируют фильм о главных приключениях России.

Итоговые материалы будут переведены на иностранные языки для продвижения въездного туризма.

Ранее сообщалось, что главный редактор RT Маргарита Симоньян и министр культуры России Ольга Любимова подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Россия: 85 приключений».

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