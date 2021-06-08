В Смоленске снимут ролик для проекта «Россия: 85 приключений»
- © Александр Григорченков
Над проектом работает команда издания Russia Beyond. Она запечатлеет одну из главных достопримечательностей города — Смоленскую крепостную стену.
О фортификационном сооружении XVII века расскажет «Стрелецкий дозор». Сценарий ролика был разработан при участии сотрудников Государственного музея «Смоленская крепость».
Проект «Россия: 85 приключений» — это коллекция приключений, которые можно пережить в каждом из регионов страны.
В августе в соцсетях запустят тематический челлендж #85приключений, участники которого смогут предложить свои варианты того, как получить уникальный опыт в одном из российских субъектов.
Итогом проекта станет список наиболее захватывающих приключений.
Отбор будут вести с помощью пользовательского голосования. Также организаторы смонтируют фильм о главных приключениях России.
Итоговые материалы будут переведены на иностранные языки для продвижения въездного туризма.
Ранее сообщалось, что главный редактор RT Маргарита Симоньян и министр культуры России Ольга Любимова подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Россия: 85 приключений».