Число сайтов по продаже поддельных авиабилетов выросло на 96% в мае

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В мае 2021 года специалисты выявили 191 ресурс по продаже поддельных авиабилетов, что на 96% больше по сравнению с апрелем, говорится в исследовании сервиса «Настоящийбилет.рф» — совместного проекта Aviasales, BrandSecurity и Роскачества.
Число сайтов по продаже поддельных авиабилетов выросло на 96% в мае
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

Так, за месяц в соцсетях заблокировано 162 мошеннических сайта и профиля, остальные 29 случаев рассматривают представители сервиса.

Как заявил пиар-директор Aviasales Янис Дзенис, с приближением к пику турсезона увеличивается и число мошеннических сайтов. Например, злоумышленники могут принимать оплату за билет переводом на карту частному лицу.

Со своей стороны, CEO BrandSecurity Руслан Кривулин отметил, что мошенники нередко создают домены, похожие на официальные названия ресурсов по продаже билетов. Аферисты могут использовать логотип компании, утверждать, что работают в ней, предлагать персональную скидку.

Ранее психолог Андрей Зберовский в беседе с Inforeactor дал рекомендации по защите от банковских мошенников.

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