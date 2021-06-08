В Томске задержали подозреваемого в убийстве двух человек

В Томске задержан мужчина, который подозревается в убийстве двух человек и хищении их имущества. Соответствующая информация приводится на сайте МВД России.

«Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с коллегами из Томской области во взаимодействии со следователями Главного управления криминалистики СК России задержан обвиняемый в убийстве двоих граждан», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в сентябре 2020 года в Новосибирской области подозреваемый убил 67-летнюю женщину и похитил её имущество. Злоумышленник был объявлен в розыск.

«В городе Томске произошло аналогичное преступление при схожих обстоятельствах. Жертва — 60-летний мужчина. Был похищен сейф с денежными средствами», — добавили в МВД.

Уточняется, что задержанным оказался 49-летний житель Новосибирской области, ранее судимый за убийство и разбой.

17 мая сотрудники Росгвардии ликвидировали мужчину, который подозревается в убийстве трёх человек в Пензенской области.