В Пензенской области ликвидировали подозреваемого в тройном убийстве

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Сотрудники Росгвардии ликвидировали мужчину, который подозревается в убийстве трёх человек в Пензенской области. Об этом проинформировали в СУ СК России по региону.
В Пензенской области ликвидировали подозреваемого в тройном убийстве
  • РИА Новости

«Вечером 17 мая сотрудниками регионального управления Росгвардии установлено местонахождение мужчины, подозреваемого в совершении тройного убийства», — говорится в сообщении.

Как уточняется, при попытке задержания мужчина оказал вооружённое сопротивление, произведя несколько выстрелов из ружья в сторону сотрудников Росгвардии.

В результате ответного огня подозреваемый получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате нападения мужчины с ножом в Екатеринбурге. По данным СК, речь идёт о бытовом конфликте, который произошёл на почве распития спиртного.

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