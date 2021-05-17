В Пензенской области ликвидировали подозреваемого в тройном убийстве

Сотрудники Росгвардии ликвидировали мужчину, который подозревается в убийстве трёх человек в Пензенской области. Об этом проинформировали в СУ СК России по региону.

«Вечером 17 мая сотрудниками регионального управления Росгвардии установлено местонахождение мужчины, подозреваемого в совершении тройного убийства», — говорится в сообщении.

Как уточняется, при попытке задержания мужчина оказал вооружённое сопротивление, произведя несколько выстрелов из ружья в сторону сотрудников Росгвардии.

В результате ответного огня подозреваемый получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате нападения мужчины с ножом в Екатеринбурге. По данным СК, речь идёт о бытовом конфликте, который произошёл на почве распития спиртного.