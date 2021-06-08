Эксперты заявили о росте спроса на покупку частных домов на курортах

По итогам мая 2021 года спрос на приобретение загородной недвижимости на курортах России вырос на 20—22% по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимости».

Так, стоимость частных домов в Краснодарском крае увеличилась на 27% и составила 3,8 млн рублей за объект, в Крыму — на 20%, до 4,2 млн рублей.

Как отметили в компании, недвижимость на юге страны традиционно считается привлекательным инвестиционным активом.

Более того, после перехода ряда компаний на удалёнку в совокупности с пандемией россияне стали чаще задумываться о покупке недвижимости в регионах, где можно совместить домашний офис, благоприятный климат и отдых.

«При этом россияне приобретают жилые объекты здесь не только в инвестиционных целях, но и для собственного проживания или отдыха», — уточнил руководитель направления первичной и загородной недвижимости Дмитрий Алексеев.

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