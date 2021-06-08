В Ленобласти завели дело об уничтожении утерянных воинских захоронений

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В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту повреждения и уничтожения утерянных захоронений времён Великой Отечественной войны в результате земельных работ на территории посёлка в Тосненском районе, сообщает Следственный комитет.
В Ленобласти завели дело об уничтожении утерянных воинских захоронений
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело... уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвящённых дням воинской славы России», — говорится в пресс-релизе.

Как выяснило следствие по итогам проверки и данным поискового объединения и военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа, во время проведения земельных работ в посёлке Тельмана сотрудники ООО «Эврика» обнаружили костные останки времён Великой Отечественной войны, однако продолжили работу и затем вывезли грунт с непогребёнными останками. 

«Своими действиями они привели к повреждению и уничтожению утерянных воинских захоронений», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Севастополе возбудили дело по факту повреждения неизвестными памятника солдату и матросу.

В феврале сайт kp.ru передавал, что школьники погасили Вечный огонь на мемориале Неизвестному Солдату в Санкт-Петербурге.

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