В РСТ прокомментировали ситуацию с внутренним туризмом

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с внутренним туризмом.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что благодаря инициативе Ростуризма по запуску 12 программ чартерных перевозок стоимость туров может снизится на 40—50%.

«Конечно, большинство россиян поедут на черноморские курорты, но диверсификация турпродукта по стране — это очень хорошо. Объём внутренних туристических перевозок в этом году будет выше значительно, несмотря на пандемию, ситуация нормализуется», — сказал Барзыкин.

Также, по его словам, в связи с увеличением числа внутренних перевозок цены на авиабилеты будут ниже.

«Например, за неделю до вылета билеты в Сочи на взрослого и двоих детей сейчас можно найти за 5—6 тыс. рублей, это хорошая стоимость. Стало дешевле процентов на 30. А в Калининград я видел недельный тур из Москвы за 23 тыс. — это недорого», — уточнил Барзыкин.

Ранее, как сообщало ФАН, доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева дала рекомендации по выбору летнего лагеря для ребёнка.