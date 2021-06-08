Путин призвал сделать систему соцзащиты более современной и адресной

Систему социальной защиты в России необходимо сделать более современной и адресной, подчеркнул российский президент Владимир Путин в ходе встречи с соцработниками в формате видеоконференции.

«Именно в таком прямом диалоге и сотрудничестве нам с вами предстоит сделать более современной и адресной всю нашу систему социальной защиты, так выстроить все процедуры, нормативную базу, чтобы максимально учесть интересы, нужды, запросы людей, которые больше всего нуждаются в помощи, внимании и заботе», — подчеркнул глава государства.

По его словам, в социальной сфере необходимо использовать лучшие практики и расширять участие волонтёров и некоммерческих организаций.

Ранее Путин поручил устранить барьеры при получении гражданами социальных услуг.