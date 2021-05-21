Путин поручил устранить барьеры при получении соцуслуг

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Российский президент Владимир Путин поручил внести изменения в нормативные акты для устранения барьеров при получении гражданами социальных услуг, сообщается на сайте Кремля.
Путин поручил устранить барьеры при получении соцуслуг
  • РИА Новости

Соответствующий перечень поручений опубликован по итогам заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Провести анализ нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуг в организациях социальной сферы, и внести необходимые изменения... устраняющие избыточные барьеры, необоснованные процедуры, ограничивающие права граждан на получение таких услуг», — говорится в документе.

Данное поручение дано кабмину и АСИ с выполнением сроком до 1 сентября.

В апреле Путин призвал убрать унизительные бюрократические процедуры в соцсфере.

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