Путин поручил устранить барьеры при получении соцуслуг
- РИА Новости
Соответствующий перечень поручений опубликован по итогам заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).
«Провести анализ нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуг в организациях социальной сферы, и внести необходимые изменения... устраняющие избыточные барьеры, необоснованные процедуры, ограничивающие права граждан на получение таких услуг», — говорится в документе.
Данное поручение дано кабмину и АСИ с выполнением сроком до 1 сентября.
В апреле Путин призвал убрать унизительные бюрократические процедуры в соцсфере.