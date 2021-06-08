Госдума одобрила проект о праве ГП представлять интересы России в ЕСПЧ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Генпрокуратуре защищать интересы России в иностранных органах и судах.

«Принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту (срок представления поправок — в двухдневный срок со дня принятия постановления)», — говорится на странице проекта в электронной базе данных нижней палаты парламента.

1 июня российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о праве Генпрокуратуры защищать интересы России в иностранных органах и судах.

Для выполнения данных функций в Генпрокуратуре будет создано специальное подразделение.