Госдума одобрила проект о праве ГП представлять интересы России в ЕСПЧ

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Генпрокуратуре защищать интересы России в иностранных органах и судах.
Госдума одобрила проект о праве ГП представлять интересы России в ЕСПЧ
  • АГН «Москва»

«Принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту (срок представления поправок — в двухдневный срок со дня принятия постановления)», — говорится на странице проекта в электронной базе данных нижней палаты парламента.

1 июня российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о праве Генпрокуратуры защищать интересы России в иностранных органах и судах.

Для выполнения данных функций в Генпрокуратуре будет создано специальное подразделение.

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