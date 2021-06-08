МВД начало проверку по делу о нападении на полицейских под Новосибирском

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В Новосибирской области проводят служебную проверку по уголовному делу о применении насилия в отношении полицейских. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
МВД начало проверку по делу о нападении на полицейских под Новосибирском
  • РИА Новости

«В ходе мониторинга СМИ и интернета выявлена публикация о якобы волоките, допущенной правоохранителями в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по заявлению гражданина о совершении в отношении него противоправных деяний у одного из домов по Большевистской улице в Новосибирске в октябре 2020 года», — говорится в сообщении.

Как уточняется, начальник ГУ МВД России по региону генерал-майор полиции Андрей Кульков по данному факту назначил проведение служебной проверки.

По результатам проверки будет дана оценка полноты принятых полицейскими мер в ходе расследования данного уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет установил причастность двоих обвиняемых в применении насилия в отношении полицейских в Новосибирской области к хулиганству и грабежу в октябре 2020 года.

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