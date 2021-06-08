Роструд напомнил о сокращённой рабочей неделе

В России следующая рабочая неделя с 14 июня будет сокращена из-за переноса выходного дня с субботы на понедельник.

Об этом, как пишет РИА Новости, напомнили в пресс-службе Роструда.

«При пятидневной рабочей неделе в июне этого года граждан ожидает одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко прокомментировала в беседе с НСН идею сделать 31 декабря постоянным выходным. По её словам, есть и профессии, которые предполагают круглосуточную работу, поэтому всё должно быть разумно.

Со своей стороны, председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков в беседе с газетой «Известия» отметил, что у работодателей на беспрерывном производстве в таком случае появится обязанность привлекать сменных работников в выходной и доплачивать им в двойном размере.