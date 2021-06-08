В «Росатоме» оценили стоимость проекта атомного энергоблока БРЕСТ

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Стоимость проекта первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300 оценивается около 100 млрд рублей. При этом себестоимость произведённой на нём электроэнергии, как ожидается, будет ниже цены электричества, вырабатываемого обычными АЭС, сообщили в «Росатоме».
В «Росатоме» оценили стоимость проекта атомного энергоблока БРЕСТ
  • © РИА Новости

«(Стоимость проекта. — RT) около 100 млрд рублей», — цитирует ТАСС научного руководителя проекта «Прорыв» Евгения Адамова.

В то же время руководитель проектного направления «Прорыв» госкорпорации «Росатом» Вячеслав Першуков отметил, что производство электроэнергии на новом энергоблоке окажется более выгодным.

«В настоящий момент мы видим, что себестоимость производства электроэнергии (на новом энергоблоке. — RT) дешевле», — приводит его слова РИА Новости.

8 июня на площадке Сибирского химического комбината госкорпорации «Росатом» в городе Северске Томской области запустили строительство первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300.

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