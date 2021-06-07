В РСТ напомнили об открытых для россиян направлениях

Короткая ссылка
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин напомнил об открытых для россиян направлениях.
В РСТ напомнили об открытых для россиян направлениях
  • Reuters

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Полетели в Мексику — цены приемлемы. Перелёт непростой, но нет формальных сложностей. Только штамп ставят, но там, конечно, сезон дождей, зато тепло и быстро. Марокко — неплохо», — заявил эксперт в беседе с медиагруппой «Патриот».

По его словам, открываются Средиземноморье, Хорватия.

Вместе с этим он назвал Тунис приемлемым направлением, но с повышенными рисками.

«Смотря с кем: с детьми, родителями, взрослыми», — сказал Барзыкин.

Ранее вице-президент Российского союза предприятий туристской индустрии Александр Осауленко в беседе с Nation News оценил идею «Туристического паспорта школьника».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить