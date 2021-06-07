В РСТ напомнили об открытых для россиян направлениях

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин напомнил об открытых для россиян направлениях.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Полетели в Мексику — цены приемлемы. Перелёт непростой, но нет формальных сложностей. Только штамп ставят, но там, конечно, сезон дождей, зато тепло и быстро. Марокко — неплохо», — заявил эксперт в беседе с медиагруппой «Патриот».

По его словам, открываются Средиземноморье, Хорватия.

Вместе с этим он назвал Тунис приемлемым направлением, но с повышенными рисками.

«Смотря с кем: с детьми, родителями, взрослыми», — сказал Барзыкин.

Ранее вице-президент Российского союза предприятий туристской индустрии Александр Осауленко в беседе с Nation News оценил идею «Туристического паспорта школьника».