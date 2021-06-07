В Петербурге рассказали о ходе проведения ЕГЭ по математике

В Санкт-Петербурге рассказали о ходе проведения ЕГЭ по математике профильного уровня.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию.

Для проведения экзамена был открыт 141 пункт на базе общеобразовательных учреждений и 21 на дому.

Всего на ЕГЭ по математике зарегистрировались 21 034 человека — почти 16 тыс. выпускников 2021 года, 1600 выпускников учреждений среднего профессионального образования и около 3400 выпускников прошлых лет.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.