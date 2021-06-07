Онищенко оценил ситуацию с грузопассажирскими перевозками из России на заграничные курорты

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с грузопассажирскими перевозками из России на заграничные курорты.

В беседе с ФАН он назвал подобную ситуацию недопустимой.

«И мне кажется, надо за такое показательно наказывать. Регулярное авиасообщение закрыто, человеку объясняют, что не надо ехать, предупреждают», — отметил депутат.

По его мнению, за такие поездки можно даже ввести административную ответственность, если кто-то не понимает и, несмотря на все объяснения и запреты, всё-таки решается поехать.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.