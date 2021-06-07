Российский лидер Владимир Путин наградил ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка и знатока интеллектуального клуба Андрея Козлова медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить… медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Козлова Андрея Анатольевича — первого заместителя генерального директора ООО «Телекомпания «Игра-ТВ», Крюка Бориса Александровича — первого заместителя генерального директора ООО «Телекомпания «Игра-ТВ», — сообщается в документе.

Крюк является ведущим, автором сценария, режиссёром и продюсером программы «Что? Где? Когда?» с 2001 года.

Козлов играет в интеллектуальном клубе с 1989 года, является трёхкратным обладателем приза «Хрустальная сова», обладателем приза «Бриллиантовая сова» и звания «Лучший капитан клуба».

В мае Путин наградил полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Орден II степени получил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.