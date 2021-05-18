Путин наградил орденами Чайку и Беглова
- РИА Новости
Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в обеспечение деятельности президента России и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Чайку Юрия Яковлевича...», — говорится в сообщении.
Беглов получил орден II степени «за большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу».
Накануне сообщалось, что Путин продлил срок госслужбы Юрию Чайке до 21 мая 2022 года.
Чайка возглавлял Генпрокуратуру России с июня 2006 по январь 2020 года.