Путин наградил орденами Чайку и Беглова

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Президент России Владимир Путин наградил полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Орден II степени получил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Путин наградил орденами Чайку и Беглова
  • РИА Новости

Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в обеспечение деятельности президента России и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Чайку Юрия Яковлевича...», — говорится в сообщении.

Беглов получил орден II степени «за большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу».

Накануне сообщалось, что Путин продлил срок госслужбы Юрию Чайке до 21 мая 2022 года. 

Чайка возглавлял Генпрокуратуру России с июня 2006 по январь 2020 года.

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