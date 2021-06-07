Юрист дала рекомендации планирующим строить дом на своём участке

Юрист Елена Валенцева дала рекомендации гражданам, собирающимся строить дом.

«В первую очередь необходимо заказать в городской администрации градостроительный план вашего земельного участка. В нём будут указаны все важные параметры», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, речь идёт, к примеру, о коммуникациях, проходящих рядом с участком, или охранных зонах, которые могут накладываться на участок.

Далее нужно вызвать кадастрового инженера, чтобы он зафиксировал координаты землевладения на местности. Как отметила Валенцева, очень важно точно знать границы.

«В противном случае, если построенный дом «случайно» выйдет за пределы этих границ, вы не сможете его узаконить», — пояснила эксперт.

Она также посоветовала при подаче уведомления о начале строительства указывать предполагаемую площадь будущего дома с запасом.

По окончании строительства рекомендуется сразу вызвать кадастрового инженера, который измерит дом и составит техплан.

Ранее юрист Елена Павлович в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как избежать возможных мошенников среди застройщиков.