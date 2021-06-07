В Москве сообщили о штрафах приехавшим туристам из-за данных о COVID-19

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В управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что продолжают осуществлять контроль за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
В Москве сообщили о штрафах приехавшим туристам из-за данных о COVID-19
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Отмечается, что «с 1 августа 2020 года управлением Роспотребнадзора по городу Москве гражданам, вернувшимся их-за рубежа и не занёсшим результаты тестирования на COVID-19 на ЕПГУ, направлено 6438 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении».

В ведомстве рассказали, что «составлено 3622 протокола  по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП России)». 

«Решения по ч. 2 и ч. 3 ст. 6.3 КоАП России принимает суд, в связи с этим протоколы об административных правонарушениях в отношении 2873 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1343 гражданам присуждены штрафы на сумму 16 млн 974 тыс. рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, по ним назначены даты заседаний», — говорится в сообщении.

Согласно данным на 7 июня, в России за сутки выявлено ещё 9429 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 5 135 866.

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