В Москве сообщили о штрафах приехавшим туристам из-за данных о COVID

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В Управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что продолжают осуществлять контроль за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
В Москве сообщили о штрафах приехавшим туристам из-за данных о COVID
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Отмечается, что управлением Роспотребнадзора по столице гражданам, не выполняющим установленные требования, «направлено 2522 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении».

«Составлено 1796 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса России об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что «решения по данной статье принимает суд, в связи с этим административные материалы в отношении 1246 граждан направлены в районные суды».

«По результатам дел, рассмотренных судами, 184 гражданам присуждены штрафы на сумму 2 632 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, и по ним назначены даты заседаний», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что большинство (90%) всех ввезённых в Россию случаев коронавируса из-за рубежа были из Турции. 

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