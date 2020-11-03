В Москве сообщили о штрафах приехавшим туристам из-за данных о COVID

В Управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что продолжают осуществлять контроль за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Отмечается, что управлением Роспотребнадзора по столице гражданам, не выполняющим установленные требования, «направлено 2522 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении».

«Составлено 1796 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса России об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что «решения по данной статье принимает суд, в связи с этим административные материалы в отношении 1246 граждан направлены в районные суды».

«По результатам дел, рассмотренных судами, 184 гражданам присуждены штрафы на сумму 2 632 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, и по ним назначены даты заседаний», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что большинство (90%) всех ввезённых в Россию случаев коронавируса из-за рубежа были из Турции.