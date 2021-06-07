Власти Подмосковья прокомментировали продление льготной ипотеки

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал продление льготной ипотеки.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Было принято президентом решение о продлении льготной ипотеки, что для нас является очень важным и чувствительным», — сказал Воробьёв.

По его словам, в области возводят много жилья.

Отмечается, что «Семейную ипотеку» в области получили 100 семей. Всего подано 564 заявки, из них одобрено 296. Уже заключено 100 договоров ипотечного жилищного кредитования со сниженной процентной ставкой.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.