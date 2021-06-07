В Орловской области задержали подозреваемую в убийстве курсанта МВД

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В Орловской области по подозрению в убийстве курсанта второго курса юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова задержали его однокурсницу.
В Орловской области задержали подозреваемую в убийстве курсанта МВД
  • РИА Новости

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий была установлена и задержана подозреваемая в совершении указанного противоправного деяния. Ею оказалась слушатель, проходившая обучение на одном курсе с погибшим», — приводит сообщение пресс-службы МВД ТАСС.

По предварительным данным, между молодыми людьми произошёл «конфликт на почве личных отношений», в ходе которого подозреваемая нанесла пострадавшему ножевые ранения, от которых он скончался.

Следственные органы начали проверку по факту случившегося.

Подозреваемая будет отчислена из учебного заведения, а её руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

В мае сообщалось, что в Приморском крае по подозрению в убийстве 15-летнего подростка задержали 35-летнего местного жителя.

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