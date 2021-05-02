СК возбудил уголовное дело по факту убийства подростка в Приморье

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего в городе Большой Камень в Приморском крае, по подозрению в совершении преступления задержан местный житель. Об этом сообщили в СК России по региону.

«1 мая 2021 года на участке местности в бессточном водоёме... в городе Большой Камень обнаружено тело 15-летнего подростка с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Как отмечается, причиной смерти ребёнка стала механическая асфиксия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 35-летний местный житель.

«Он признался, что связал подростка, а затем задушил его цепью, после этого бросил его тело в водоём. Мотивом преступления стал давний конфликт», — добавили в СК.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее на пустыре в деревне Брехово Солнечногорского городского округа было обнаружено тело 16-летнего студента со множественными ножевыми ранениями.