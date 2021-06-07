Эксперт дал прогноз по льготной ипотеке в России

Заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов дал прогноз по льготной ипотеке в России.

«В июне мы ожидаем пик спроса в связи с завершением льготной ипотеки на прежних условиях. Рост цен на новостройки продолжится, но более спокойными темпами», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, увеличение ключевой ставки ЦБ неизбежно влечёт за собой повышение ипотечных ставок, но тем не менее активность на рынке новостроек сохранится.

«Очевидно, что спрос на жильё в России далеко не удовлетворён, госпрограмма это доказала — люди стремятся улучшить свои жилищные условия при помощи надёжных и эффективных инструментов», — отметил эксперт.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.