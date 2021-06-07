Эксперт прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой

Коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Александр Коваленко прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой.

«Продление льготной программы и снижение ставки прежде всего простимулируют тех, кто хочет улучшить свои жилищные условия (покупателей квартир большой площади), а также инвесторов (покупателей небольших квартир для последующей сдачи в аренду)», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, на тех, кто арендует жильё, льготная программа не окажет заметного влияния. Как отметил Коваленко, чтобы стать собственниками квартир, данной категории населения нужны условия по сниженному первоначальному взносу.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.