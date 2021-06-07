Суд в Москве на полгода продлил Соболь запрет определённых действий

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Тверской суд Москвы на полгода продлил запрет определённых действий для Любови Соболь.
Суд в Москве на полгода продлил Соболь запрет определённых действий
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом РИА Новости сообщил её адвокат Владимир Воронин.

«Суд продлил запрет определённых действий ещё на шесть месяцев — до 26 ноября», — сказал он.

Отмечается, что речь идёт о деле, в рамках которого Соболь обвиняется в нарушении санитарных норм на несогласованных акциях.

В апреле мировой суд вынес приговор в отношении Соболь по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Ей дали год исправительных работ условно.

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