Суд в Москве на полгода продлил Соболь запрет определённых действий
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Об этом РИА Новости сообщил её адвокат Владимир Воронин.
«Суд продлил запрет определённых действий ещё на шесть месяцев — до 26 ноября», — сказал он.
Отмечается, что речь идёт о деле, в рамках которого Соболь обвиняется в нарушении санитарных норм на несогласованных акциях.
В апреле мировой суд вынес приговор в отношении Соболь по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Ей дали год исправительных работ условно.