Суд в Москве на полгода продлил Соболь запрет определённых действий

Тверской суд Москвы на полгода продлил запрет определённых действий для Любови Соболь.

Об этом РИА Новости сообщил её адвокат Владимир Воронин.

«Суд продлил запрет определённых действий ещё на шесть месяцев — до 26 ноября», — сказал он.

Отмечается, что речь идёт о деле, в рамках которого Соболь обвиняется в нарушении санитарных норм на несогласованных акциях.

В апреле мировой суд вынес приговор в отношении Соболь по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Ей дали год исправительных работ условно.