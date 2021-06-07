Депутат оценил ситуацию с электросамокатами в России

Депутат Госдумы Владимир Лысаков рассказал о мерах, которые могли бы быть эффективны в решении проблемы с электросамокатами в России.

Согласно соцопросу, проведённому порталом SuperJob, почти каждый второй россиянин считает необходимым ввести ограничения для водителей электросамокатов.

«Проблема езды на самокатах существует, но проблема ещё и в том, что сложно администрировать ограничения. Как проверять скорость — разместить радары для самокатов нереально. Можно, и это уже делается, технически ограничить скорость самокатов, использующихся в прокате. Можно сделать такое ограничение и для торговли. Но есть службы тюнинга, где желающим помогут установить более высокую скорость», — сказал Лысаков в беседе с kp.ru.

Так, решение проблемы депутат видит в создании специальных выделенных зон для самокатов, а также в повышении общей культуры на дорогах.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Сочи могут ограничить скорость движения на электросамокатах до 15—20 км/ч.