Минтранс разработал новый порядок допуска авиакомпаний к рейсам за рубеж

Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что Минтранс разработал новый порядок допуска авиакомпаний к международным перевозкам.

«Минтранс исполнило предупреждение ФАС, разработав новый порядок допуска компаний к международным перевозкам. Проверка в 2019 году административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта по допуску перевозчиков к международным воздушным перевозкам показала, что он содержит положения, создающие дискриминационные условия для авиакомпаний», — говорится в сообщении ФАС.

Отмечается, что ФАС России выдала Минтрансу предупреждение о необходимости внесения изменений в документ.

Новый порядок исключает необоснованные критерии отбора, а также возможность внеконкурсного рассмотрения вопроса о передаче допуска от одного перевозчика другому.

Ранее сообщалось, что ФАС будет регулировать тарифы для топливозаправщиков в аэропортах.