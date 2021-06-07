Минтранс разработал новый порядок допуска авиакомпаний к рейсам за рубеж

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что Минтранс разработал новый порядок допуска авиакомпаний к международным перевозкам.
Минтранс разработал новый порядок допуска авиакомпаний к рейсам за рубеж
  • globallookpress.com

«Минтранс исполнило предупреждение ФАС, разработав новый порядок допуска компаний к международным перевозкам. Проверка в 2019 году административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта по допуску перевозчиков к международным воздушным перевозкам показала, что он содержит положения, создающие дискриминационные условия для авиакомпаний», — говорится в сообщении ФАС.

Отмечается, что ФАС России выдала Минтрансу предупреждение о необходимости внесения изменений в документ.

Новый порядок исключает необоснованные критерии отбора, а также возможность внеконкурсного рассмотрения вопроса о передаче допуска от одного перевозчика другому.

Ранее сообщалось, что ФАС будет регулировать тарифы для топливозаправщиков в аэропортах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить