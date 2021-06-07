Глава ФСВТС оценил ситуацию с военно-техническим сотрудничеством

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Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о ситуации с военно-техническим сотрудничеством.
Глава ФСВТС оценил ситуацию с военно-техническим сотрудничеством
  • kremlin.ru

«У нас всё идёт по плану — по тому плану, который мы установили в 2020 году. Мы выполнили, самое главное, показатели прошлого года. У нас объём более 15 млрд — 102% от намеченных показателей», — цитирует пресс-служба Кремля Шугаева.

По его словам, «портфель заказов, что очень важно, сохранился на уровне более $50 млрд».

«Это один из главных показателей, которые дают уверенность в будущем и нашим предприятиям, и всей системе ВТС», — добавил он.

В феврале в ФСВТС рассказали, что Россия ежегодно поставляет странам Ближнего Востока и Северной Африки вооружение на $6 млрд.

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