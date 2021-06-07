В столице подвели итоги Московской олимпиады школьников
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал mos.ru.
Дистанционные этапы олимпиады проводились в период с октября по февраль. В них принимали участие учащиеся 5—11-х классов со всей России.
Заключительные очные туры проходили с февраля по май.
Так, стало известно, что всё больше школьников предпочитают выполнять олимпиадные задания предпрофессиональной направленности и естественно-научного цикла. Они проявляют интерес к математике, физике, информатике и экономике.
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