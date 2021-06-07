СК устанавливает обстоятельства гибели детей при пожаре в Пермском крае
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ведомства.
Пожар в многоквартирном жилом доме произошёл в ночь на 7 июня. Во время тушения огня были обнаружены тела мужчины 1953 года рождения, а также троих детей 2014 и 2009 годов рождения.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сайт «Реальное время» передавал, что в Татарстане начато расследование по факту гибели трёх человек в результате пожара.