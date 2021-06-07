СК устанавливает обстоятельства гибели детей при пожаре в Пермском крае

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Следственное управление СК России по Пермскому краю устанавливает обстоятельства гибели трёх детей при пожаре.
СК устанавливает обстоятельства гибели детей при пожаре в Пермском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ведомства.

Пожар в многоквартирном жилом доме произошёл в ночь на 7 июня. Во время тушения огня были обнаружены тела мужчины 1953 года рождения, а также троих детей 2014 и 2009 годов рождения.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сайт «Реальное время»  передавал, что в Татарстане начато расследование по факту гибели трёх человек в результате пожара.

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