СК устанавливает обстоятельства гибели детей при пожаре в Пермском крае

Следственное управление СК России по Пермскому краю устанавливает обстоятельства гибели трёх детей при пожаре.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ведомства.

Пожар в многоквартирном жилом доме произошёл в ночь на 7 июня. Во время тушения огня были обнаружены тела мужчины 1953 года рождения, а также троих детей 2014 и 2009 годов рождения.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сайт «Реальное время» передавал, что в Татарстане начато расследование по факту гибели трёх человек в результате пожара.